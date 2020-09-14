В Саратове стали чаще интересоваться квартирами в пятиэтажках

В сентябре 2020 года стали чаще интересоваться квартирами в пятиэтажках.

По России в этом сегменте зафиксировали скачок на 41% по сравнению с сентябрем прошлого года.

При этом предложение по Саратову снизилось на 17%.

Вероятно, такой интерес связан с ценой на квартиры в пятиэтажных домах. Их стоимость растет медленнее, чем цена других объектов на вторичном рынке. В целом по стране она поднялась на 5% в сравнении с 2019 годом, а в Саратове — на 1%.

Средняя цена квадратного метра в пятиэтажке по стране составила 45,6 тыс. рублей, по Саратову — 34 773 рубля.

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