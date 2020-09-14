Панков: С новых депутатов спрос будет серьезный

Фото из телеграм-канала «Пара слов»

Депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» прокомментировал довыборы депутатов Саратовской областной и городской дум.

- Работать на благо людей — всегда большая ответственность. Хочу еще раз поблагодарить всех жителей, которые приняли участие в голосовании на довыборах. Спасибо за вашу активную гражданскую позицию и за то, что многие из вас отдали свои голоса за кандидатов от «Единой России». Став депутатами, им предстоит много и напряженно трудиться, чтобы это доверие оправдать, — написал Панков.

Он напомнил, что трехдневные довыборы проходили в Саратове, Балашове и Романовке. По округу №7 Ленинского района с 57,2% голосов выиграла директор ДК «Россия» Ольга Сынкина.

В Волжском округе №1 избиратели отдали голоса за директора АО «Облкоммунэнерго» Сергей Грачев. Он победил с 64% поддержки.

Зампредседателя райсобрания депутатов Сергей Гладков в Балашовском округе №12 одержал победу с 71,5% голосов.

Также выбирали четырех новых депутатов гордумы на место досрочно сложивших ранее свои полномочия.

В Кировском округе №9 69,4% проголосовавших выбрали директора лицея «Солярис» Елену Перепелицину. В Ленинском районе в округе № 13 победила директор гимназии №89 Татьяна Астахова с 64,1% голосов. В округе №16 победу одержал замглавного врача горбольницы №6 Вениамин Гришаев, за него проголосовали 57% избирателей. А в округе №17 Октябрьского района лидирует заведующий хирургическим отделением горбольницы №1 Валерий Козлов. За него отдали голоса 57,1% пришедших на выборы.

К тому же в ряде районов области прошли довыборы в органы местного самоуправления. Из десяти свободных мандатов восемь достались представителям «Единой России».

- Как видите, среди новых депутатов — люди разных профессий. С каждого спрос и контроль за работой будет очень серьезный, чтобы у наших жителей были эффективные депутаты и на местном, и на региональном уровне. Те, кто будут постоянно на связи с людьми и все свои силы направят на решение их проблем, — подчеркнул Панков.

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