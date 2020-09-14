Рецидивист из Саратова обворовал на первом свидании знакомую из интернета и получил срок

Суд признал 22-летнего рецидивиста из Саратова виновным в краже.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре региона, 25 мая он пришел в гости к девушке, с которой общался на сайте знакомств в интернете.

Он унес телефон потерпевшей, за что получил восемь месяцев исправительной колонии строгого режима.

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