Балаковцы с температурой ждали приема у врача в очереди на улице

Сегодня, 14 сентября, в соцсетях балаковец под ником «Паша Точилкин» рассказал об очереди из температурящих горожан, которая образовалась в городской поликлинике №1.

Причина скопления людей — работа всего одного кабинета доврачебной помощи.

- Очередь действительно была, администрация учреждения открыла дополнительный кабинет, еще один вход. На данный момент ее нет, — рассказал корреспонденту «КП-Саратов» советник министра здравоохранения Александр Колоколов.

Он отметил, что граждане могли вызвать врача себя на дом, чтобы не стоять на холоде.

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