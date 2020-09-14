Жительница Саратова решила делать мороженое вместо открытия салона красоты и попала под уголовное дело

Предпринимательница в Саратове поплатилась за попытку сменить сферу деятельности. На нее завели уголовное дело за то, что она распорядилась деньгами гранта не по назначению.

Уголовное наказание за мошенничество грозит 31-летней жительнице Саратова, которая в 2014 году получила 300 тыс. рублей от администрации Саратова в виде гранта на открытие салона красоты. Однако в том же году женщина решила закупить на эти средства оборудование для изготовления мороженого и потратила на это более 220 тыс. рублей.

В прокуратуре Саратова подтвердили обвинение в мошенничестве «в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами».

Уголовное дело будут рассматривать в Октябрьском суде города.