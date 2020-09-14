У жительницы Перелюбского района арестовали счет из-за долга по кредиту в 100 тыс. рублей

Судебные приставы Перелюбского района вынудили местную жительницу отдать кредит.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, она задолжала 100 тыс. рублей. В итоге банк подал на нее в суд.
В отношении женщины возбудили исполнительное производство, но отдавать деньги она все равно не хотела.
Выяснилось, что у нее есть счет в банке, средств на котором оказалось достаточно для погашения долга.
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