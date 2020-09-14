Молодая водительница врезалась в скутер на встречке под Саратовом

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области вчера ночью, 13 сентября, скутерист пострадал в ДТП с иномаркой.

- В три часа ночи на улице Молодежная в селе Сухой Карабулак 18-летняя водительница Volkswagen Passat выехала на встречную полосу и врезалась в скутер Racer, которым управлял ее ровесник, — сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД.

В больницу попал водитель двухколесного транспорта.

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