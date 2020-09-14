Где сделать прививку от гриппа в Саратове и Энгельсе: адреса мобильных комплексов

В Саратове и Энгельсе работают по четыре мобильных комплекса вакцинации от гриппа Фото: Олег ЗОЛОТО

В Саратовской области продолжается бесплатная вакцинация населения от гриппа.

- На 14 сентября привито более 138 тыс. человек, из них детей — почти 59 тыс., — сообщили «КП-Саратов» в региональном Минздраве.

Сделать укол вакцины можно в поликлинике по месту жительства, а также в мобильных комплексах.

Они стоят на проспекте 50 лет Октября, около ТЦ «Тау Галерея», на перекрестке Астраханской и Большой Горной, рядом с консерваторией на проспекте Кирова и недалеко от ТЦ «Оранжевый» на площади Орджоникидзе. В них прививки сделали 2 262 человека.

Также с сегодняшнего дня бригады работают в Энгельсе.

Мобильные комплексы стоят на площади Ленина, 4 у ТЦ «Лазурный», на Тельмана, 25 у ТЦ «Облака», на Покровском Крытом рынке и на Гагарина, 78 у ТЦ «Дружба».

Чтобы сделать прививку, нужно при себе иметь полис и документ, удостоверяющий личность, например, паспорт.

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