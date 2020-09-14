Девочка за рулем иномарки опрокинулась в кювет под Саратовом

В Пугачевском районе Саратовской области вчера, 13 сентября, в ДТП пострадала несовершеннолетняя водительница.

- Авария произошла в 17:25 на 34-м км дороги из Балакова в Пугачев. За рулем Kia Cerato находилась 16-летняя девочка. Она не справилась с управленим, съехала в кювет и опрокинулась, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Подросток попала с травмами в больницу.

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