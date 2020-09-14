С территории завода в Энгельсе мужчина унес зеленый велосипед

В Энгельсе Саратовской области полиция раскрыла кражу велосипеда.

- Двухколесный транспорт увезли с территории завода на проспекте Фридриха Энгельса в 13:30 2 сентября. Неизвестный через шлагбаум проник туда и забрал зеленый велосипед Stels за 13,8 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полицейские спустя десять дней доставили в отдел 29-летнего подозреваемого, ранее уже привлекавшегося за грабеж.

Оказалось, что велосипеда у него при себе нет, он его продал. В отношении мужчины завели дело и выписали подписку о невыезде.

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