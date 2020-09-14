В Саратовской области за сутки 110 человек заразились коронавирусом

В Саратовской области, по данным на утро 14 сентября, выявили еще 110 случаев коронавируса.

- Общее число зараженных — 13 788, выздоровевших — 8 925. За сутки вылечились 28 человек, — сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе.

В Саратове выявлено 76 заболевших коронавирусом за сутки, в Энгельсском районе — 11, в Балаковском — пять. Еще в десяти районах — по три и менее случаев.

Среди 110 новых заболевших 78 — с неустановленным источником заражения, 31 — контактные, один прибыл с симптомами ОРВИ с другой территории.

За сутки выявили 11 детей до 14 лет, зараженных COVID-19, трех — 15–17 лет. Однако основная часть заболевших — люди старше 60. Таких 31 человек.

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