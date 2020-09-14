Жительница Саратова стала вице-леди международного конкурса красоты

Жительница Саратова Марина Опалько завоевала титул вице-леди Международного конкурса красоты и таланта «Невская краса – 2020».

Марина Опалько стала вице-леди международного конкурса красоты

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты, конкурс учрежден общественной правозащитной организацией «На коляске без барьеров» для девушек и женщин на инвалидных колясках.

Финал проходил 11-12 сентября в Санкт-Петербурге. В него вышли 25 участниц из России, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Франции, Кении.

Марина Опалько является участницей инклюзивной танцевальной студии «Вдохновение» регионального Центра адаптации и реабилитации инвалидов.

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