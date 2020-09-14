В Саратове стали известны итоги довыборов в областную и городскую думы

Стали известны предварительные итоги довыборов в областную и городскую думы

По данным «КП-Саратов», довыборы в областную и городскую думы Саратова, завершившиеся вчера, 13 сентября, окончились победой представителей «Единой России».

В Волжском одномандатном округе №1 на довыборах в облдуму, по предварительным данным, большинство голосов у Сергея Грачева (64,05%), в Ленинском округе №7 победила Ольга Сынкина (57,27%), в Балашовском круге №12 — Сергей Гладков (71,5%).

В довыборах в облдуму приняло участие 19,9% избирателей.

На довыборах в городскую думу пятого созыва явка была меньше — 9,84%. Здесь также победа за единороссами:

- в Кировском округе №9 победила Елена Перепелицина (69,47%),

- в Ленинском №13 Татьяна Астахова (64,11%),

- в Ленинском №16 Вениамин Гришаев (57,02%),

- в Октябрьском №17 Валерий Козлов (57,18%).

В допвыборах в местные органы самоуправления в нескольких районах области приняло участие 41,98% от общего числа избирателей. Из десяти депутатских мандатов восемь взяли единороссы. Один — представитель «Справедливой России», и еще один — самовыдвиженец.