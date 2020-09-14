На Танкистов в Саратове «Приора» сбила пенсионерку

Фото городской ГИБДД

В Кировском районе Саратова вчера днем, 13 сентября, сбили пенсионерку.

- В 16:55 напротив дома №64 по улице Танкистов 29-летний водитель «Лады Приора» на пешеходном переходе наехал на 69-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Пострадавшая с травмами попала в больницу.

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