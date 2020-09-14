Под Саратовом 33-летнего мужчину убило током в загоне для лошадей

В загоне для лошадей под Саратовом погиб мужчина Фото: СУ СКР по Саратовской области

В поселке Нижний Рейник Саратовского района в субботу погиб 33-летний мужчина.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

- По предварительным данным, в загоне для лошадей 12 сентября проводились сварочные работы. После этого мужчины стали собираться оборудование, один из них загружал технику в машину, второй — сматывал удлинитель. Внезапно первый услышал, как напарник вскрикнул, бросился к нему, но тот замертво упал на землю. Медики констатировали смерть, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Следователи осмотрели место происшествия и труп и организовали доследственную проверку по факту гибели. Предполагается, что он погиб от поражения техническим электричеством. Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти.

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

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