Панков: Результаты избирательной кампании отразят мнение жителей

Депутат Государственной думы России Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» прокомментировал прошедшие дополнительные выборы.

- Жители нашей области приняли участие в голосовании и отдали свои голоса наиболее достойным кандидатам. Отмечу, была обеспечена доступность и безопасность, в этом убедился и лично, проголосовав на участке во дворе жилого дома. Люди положительно относились к тому, что процедура выборов стала еще демократичней. Что особенно важно, соблюдались все необходимые меры безопасности: наличие масок, санитайзеров, соблюдение социальной дистанции.

Несмотря на отдельные попытки оппозиции дискредитировать процесс голосования, он проходил организованно, в рамках законодательства. Не делают чести нашим оппонентам и допущенные ими нарушения. Уверен, что избирком и правоохранители сделают соответствующие выводы. В целом, считаю, избирательная кампания прошла спокойно, и ее результаты отразят мнение наших жителей, — написал Панков.

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