Труп женщины с синяками нашли в Пугачеве

Тело женщины найдено в квартире на улице Толстого в Пугачеве Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Пугачеве Саратовской области найден труп жительницы Ивантеевского района.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело обнаружили днем 13 сентября в квартире дома по улице Толстого.

Погибшая — 63-летняя женщина. На теле имелись кровоподтеки на руках, ногах и в области груди.

Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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