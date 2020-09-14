Труп женщины с синяками нашли в Пугачеве

Тело женщины найдено в квартире на улице Толстого в Пугачеве
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Пугачеве Саратовской области найден труп жительницы Ивантеевского района.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело обнаружили днем 13 сентября в квартире дома по улице Толстого.
Погибшая — 63-летняя женщина. На теле имелись кровоподтеки на руках, ногах и в области груди.
Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.
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