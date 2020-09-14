В национальном парке «Хвалынский» найден череп

В национальном парке найден череп Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Хвалынском районе Саратовской области найден фрагмент скелета.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, человеческие кости были найдены днем 11 сентября. Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Останки нашли государственные инспекторы национального парка «Хвалынский» во время обхода территории. Череп находился в 2-х км от лагеря «Сосновый бор».

На место выехали сотрудники полиции, следователи СУ СКР. Местность была тщательно осмотрена, но других костей не найдено. Эксперт установил, что череп принадлежит взрослому человеку.

Сейчас следователи устанавливают личность погибшего.

Других костей не найдено Фото: СУ СКР по Саратовской области

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