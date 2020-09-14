Саратовскую область в понедельник накроет дождь

В Саратовской области сегодня, 14 сентября, ожидаются кратковременные дожди. Они пройдут утром и днем.

- Ветер будет дуть с юго-запада с переходом днем на северо-западный со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15–18 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура днем по области поднимется до +16…+21 градуса, в Саратове — до +20.

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