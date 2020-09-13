Женщина попала в больницу после ДТП под Марксом

В Марксовском районе Саратовской области сегодня, 13 сентября, столкнулись Lada Priora и Chevrolet Niva.

Прибывшие сотрудники облспаса вызволили из отечественной легковушки 35-летнюю пассажирку. Ее госпитализировала «скорая». Водителю оказали помощь на месте, сообщает «ЧП-Саратов».

На месте также работали сотрудники ДПС и пожарные.

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