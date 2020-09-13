Явка на довыборах Саратовской области превысила 16%

Председатель региональной избирательной комиссии Ирина Романова
Общая явка на голосование в Саратовской области на 18 часов 13 сентября составила 16,06%.
Как сообщила председатель региональной избирательной комиссии Ирина Романова, на довыборах в областную думу явка составила 17,72%, а в городскую — 8,85%.
Всего проголосовало 58 185 избирателей.
Во время голосования поступило несколько жалоб, например, по участкам №№200 и 212. Там проводится проверка.
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