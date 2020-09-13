Правительство РФ выделит 376 млн рублей на выплаты соцработникам Саратовской области

Саратовской области из федерального бюджета выделили 376,7 млн рублей на выплаты соцработникам, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска.

Как говорится в распоряжении, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, дополнительно на выплаты сотрудникам соцучреждений по всей России направлено почти 1,9 млрд рублей.

Выплаты положены тем соцработникам, которые соблюдают изоляцию вместе с подопечными домов престарелых, интернатов для инвалидов и других подобных организаций в течение 14 дней. Величина выплат составляет от 10 до 60 тыс. рублей за смену.

Такие надбавки планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля, а затем продлили до 15 сентября. Теперь же выплаты продлят еще на месяц.

Общий объем средств, выделенных на эту меру поддержки, превышает 13 млрд рублей.

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