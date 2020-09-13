Жителей центра Саратова на все воскресенье оставили без воды

В центре Саратова сегодня, 13 сентября, отключили воду.
Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», параметры подачи водоснабжения изменены у жителей частного сектора Трудового переулка от улицы Малая Соляная до 1-й Фильтровой.
Также без воды остались частные дома в Глебучевом овраге от Радищева до Некрасова.
Такие меры пришлось принять для ликвидации аварий. Водоснабжение восстановят в шесть утра 14 сентября.
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