В поле под Саратовом нашли снаряд времен Первой мировой войны

В пятницу, 11 сентября, в Ивантеевском районе Саратовской области нашли боеприпас, которому больше 100 лет.

- Поступило сообщение, что местный житель нашел в поле предмет, похожий на снаряд, — сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении Росгвардии.

Прибывшие на место сотрудники группы разминирования ОМОН установили, что это — артиллерийский шрапнельный снаряд калибром 76мм времен Первой мировой войны.

Боеприпас уничтожили.

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Саратовской области

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.