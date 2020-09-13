За сутки в Саратовской области выявили 105 случаев коронавируса

За сутки выявили еще 105 больных коронавирусом Фото: Андрей АБРАМОВ

В Саратовской области, по данным на утро 13 сентября, выявили еще 105 случаев коронавируса.

- Общее количество зараженных составило 13 678, а выздоровевших — 8 897. За сутки вылечился 51 человек, — сообщили «КП-Саратов» в региональном оперативном штабе.

Большая часть новых случаев зарегистрирована в Саратове — 74, Балаковском районе — девять, Энгельсском — восемь, Марксовском — четыре. Еще в пяти районах — по три и менее заболевших.

Среди заболевших 35 — контактные лица, а 70 — с неустановленным источником заражения.

При этом из 105 новых больных у 67 коронавирус протекает с пневмонией, у 25 — с признаками ОРВИ, у 13 человек — бессимптомно.

За сутки выявили трех зараженных детей до 14 лет, однако больше всего больных в группе людей старше 60 — 36 человек.

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