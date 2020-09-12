Под Саратовом водитель ВАЗа скончался после столкновения с бензовозом

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Сегодня, 12 сентября, примерно около 20:00 на 322 км трассы, ведущей из Пристанного в Озинки в Энгельсском районе водитель ВАЗ-2105 попал в смертельное ДТП.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным он вылетел на полосу для встречного движения и влетел в бензовоз DAF, за рулем которого был 45-летний мужчина.

Водитель легковушки от полученных травм скончался на месье, на вид ему было около 40 лет.

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