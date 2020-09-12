В честь 430-летия Саратова прогремел салют

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Сегодня, 12 сентября, в честь Дня города на Соколовой горе в Саратове прогремел салют.
Увидеть залпы вживую было нельзя, мероприятие не стали делать массовым из-за коронавируса. Разве что местные жители, которые живут рядом с этим местом, могли наслаждаться фейерверком вживую.
Для всех остальных зрелище доступно в аккаунте мэра Саратова Михаила Исаева.
Прямой эфир уже собрал более ста человек, где горожане выразили свою радость, ведь городу исполняется ни много не мало, а 430 лет.
Напомним, в Балакове и Энгельсе от салюта отказались ввиду невозможности его проведения в традиционном формате. У «КП-Саратов» выходил целый материал на эту тему.
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