В честь 430-летия Саратова прогремел салют

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Сегодня, 12 сентября, в честь Дня города на Соколовой горе в Саратове прогремел салют.

Увидеть залпы вживую было нельзя, мероприятие не стали делать массовым из-за коронавируса. Разве что местные жители, которые живут рядом с этим местом, могли наслаждаться фейерверком вживую.

Для всех остальных зрелище доступно в аккаунте мэра Саратова Михаила Исаева.

Прямой эфир уже собрал более ста человек, где горожане выразили свою радость, ведь городу исполняется ни много не мало, а 430 лет.

Напомним, в Балакове и Энгельсе от салюта отказались ввиду невозможности его проведения в традиционном формате. У «КП-Саратов» выходил целый материал на эту тему.

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