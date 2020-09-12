В Саратове мужчина на Lexus подрезал и схватил за член студента из иномарки

Сегодня, 12 сентября, у дома №27 на Вокзальной улице водитель Lexus несколько раз подрезал и зацепил Daewoo Nexia под управлением студента.
Как рассказали «КП-Саратов» в облспасе, парень вышел из машины и сказал что вызовет полицию, после чего водитель дорогой иномарки напал на него и схватил за гениталии. После этого он получил заряд из перцового баллончика в лицо.
Буян скрылся с места ДТП.
На место прибыли сотрудники полиции, розыск продолжается.
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