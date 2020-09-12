В Саратове прошла регата ко Дню города

Сегодня, 12 сентября, в рамках празднования Дня города в Саратове состоялась регата «Волжский бриз», которая проходила в Волге.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, более 20 парусных и крейсерных яхт стартовали от моста между Саратовом и Энгельсом и курсировали вдоль набережной до Вольской улицы.

Их можно было наблюдать со всех ярусов пешеходной зоны.

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