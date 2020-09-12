Зрители выбрали лучшую музыкальную группу Балакова

Названы лучшие группы Балакова

В Балакове завершился онлайн-концерт «Музыкальный энергетик».

Несмотря на то, что он проходил в режиме онлайн, зрители со всей страны смогли присоединиться к мероприятию, организованному Балаковской атомной станцией.

Как уже сообщала «КП-Саратов», концерт состоялся в честь 75-летия атомной промышленности и в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #Вместе Ярче-2020.

Стали известны победители конкурса лучших групп: третье место досталось группе «Jade Davine». На втором расположился коллектив «Лица прохожих». А первыми по праву стал коллектив «Пояс Венеры».

Напомним, концерт был доступен в онлайн-режиме в группе Балаковской АЭС «ВКонтакте» и на канале YouTobe.

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