Зрители концерта «Музыкальный энергетик» борются за призы

Идет активное голосование за лучшую группу

В самом разгаре онлайн-концерт «Музыкальный энергетик», который сегодня, 12 сентября, с большим успехом проходит в Балакове.

Его организовала Балаковская атомная станция. Таким образом отмечается 75-летие атомной промышленности, а также концерт приурочен к Всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии #Вместе Ярче-2020.

Судя по многочисленным комментариям в чате трансляции, концерт смотрят множество зрителей, в том числе из других городов. Очень активно идет голосование за самую лучшую группу. Напомним, сегодня свое творчество представляют на суд горожан такие коллективы как: «Лица прохожих», «Пояс Венеры», «Jade Davine», «Warszava», «АльYans», «Фильтр».

Уже проголосовали более 400 человек, несмотря на то, что выступили не все участники.

Кроме того, мгновенно появляются ответы на вопросы для зрителей, которые ведущие озвучивают между песнями. Развернулась настоящая борьба за ценные призы — зрители очень внимательно следят за информацией и сразу дают правильные ответы. Однако удача улыбается только самым быстрым.

Напомним, концерт доступен в онлайн-режиме в группе Балаковской АЭС «ВКонтакте» и на канале YouTobe.

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