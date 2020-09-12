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Бондаренко призывает голосовать за своего сокамерника из КПРФ в день тишины

Народного избранника не смущает, что такое поведение запрещено
Дарья Вострикова
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Сегодня, 12 сентября, в день тишины перед выборами в Саратовскую городскую и областную думы коммунист Николай Бондаренко опубликовал в своем профиле в Instagram агитационный ролик.

Народный избранник призывает всех голосовать за его однопартийца Владимира Новикова, с которым они вместе сидели за решеткой и перекрывали дороги.

Его не смущает, что такой поступок является нарушением Закона об основных гарантиях избирательных прав. Ведь поддержка друга даст, по его мнению, возможность КПРФ стать «более смелыми и решительными».

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