Стало известно, как получить призы от Балаковской АЭС на концерте «Музыкальный энергетик»

Музыканты выкладываются на концерте по полной

Зрители и участники концерта «Музыкальный энергетик», который гремит сегодня, 12 сентября, в Балакове, могут получить ценные призы.

Как рассказали перед началом концерта ведущие Галина Самойлова и Илья Гусаров, главное — внимательность и немного везения.

Исполнителям нужно проявить себя с лучшей стороны — так они получат голоса слушателей онлайн в официальной группе Балаковской АЭС «ВКонтакте». Причем проголосовать можно будет только один раз, поэтому имеет смысл подождать, чтобы точно определиться с предпочтениями.

Три победителя получат сертификаты на 5, 10 и 15 тыс. рублей в музыкальные магазины.

Зрителей ждут призы от Балаковской атомной станции. Получить их можно, отвечая на вопросы ведущих. Первый подарок уже разыгран. Самой быстрой оказалась пользователь София Соловьева.

Кроме того, те, кто правильно ответят на вопросы о самой атомной станции, также получат призы — блютуз-микрофоны. Всего будут три победителя.

Напомним, смотреть концерт можно не только «Вконтакте», но и на канале YouTube. Музыкальное мероприятие посвящено 75-летию атомной промышленности и Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #Вместе Ярче-2020. Он организован для всех жителей Балаковской атомной станцией.

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