Начинается «Музыкальный энергетик» - главное музыкальное событие этой осени в Балакове

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В Балакове Саратовской области через несколько минут начнется грандиозное музыкальное событие.
Концерт «Музыкальный энергетик» пройдет в режиме online в связи с ограничениями по коронавирусу. Тем не менее, это не станет помехой для меломанов — ведь его смогут посмотреть в прямом эфире через YouTube и «ВКонтакте» все желающие, в том числе, из других регионов страны.
Такой подарок жителям сделала Балаковская атомная станция в честь 75-летия атомной промышленности, а так же Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #Вместе Ярче-2020.
Зрители увидят выступления известных балаковских музыкальных коллективов: «Лица прохожих», «Пояс Венеры», «Jade Davine», «Warszava», «АльYans», «Фильтр». Участие примут Светлана Антонова, Валерий Штефан, Юрий Виграненко, Татьяна Шестакова (Дворянкина), Владимир Артамонов, Анна Грустливая, Михаил Ким и другие авторы-исполнители нашего города.
Зрителей приглашают голосовать, а в завершении станут известны лучшие исполнители.
Вести концерт будут Галина Самойлова и Иван Гусаров.
Но не только музыка будет звучать на концерте. Еще будут озвучены имена победителей конкурсов «Рисунок по охране труда» и «Собери портфель пятерок». Проголосовать можно онлайн
Всех ждет море хорошей музыки, викторины, призы и, конечно, прекрасное настроение! Присоединяйтесь!
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