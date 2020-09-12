Начинается «Музыкальный энергетик» - главное музыкальное событие этой осени в Балакове

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В Балакове Саратовской области через несколько минут начнется грандиозное музыкальное событие.

Концерт «Музыкальный энергетик» пройдет в режиме online в связи с ограничениями по коронавирусу. Тем не менее, это не станет помехой для меломанов — ведь его смогут посмотреть в прямом эфире через YouTube и «ВКонтакте» все желающие, в том числе, из других регионов страны.

Такой подарок жителям сделала Балаковская атомная станция в честь 75-летия атомной промышленности, а так же Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #Вместе Ярче-2020.

Зрители увидят выступления известных балаковских музыкальных коллективов: «Лица прохожих», «Пояс Венеры», «Jade Davine», «Warszava», «АльYans», «Фильтр». Участие примут Светлана Антонова, Валерий Штефан, Юрий Виграненко, Татьяна Шестакова (Дворянкина), Владимир Артамонов, Анна Грустливая, Михаил Ким и другие авторы-исполнители нашего города.

Зрителей приглашают голосовать, а в завершении станут известны лучшие исполнители.

Вести концерт будут Галина Самойлова и Иван Гусаров.

Но не только музыка будет звучать на концерте. Еще будут озвучены имена победителей конкурсов «Рисунок по охране труда» и «Собери портфель пятерок». Проголосовать можно онлайн

Всех ждет море хорошей музыки, викторины, призы и, конечно, прекрасное настроение! Присоединяйтесь!

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