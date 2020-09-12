Члены ОПы Саратовской области отметили высокий уровень организации досрочного голосования на выборах

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Члены Общественной палаты Саратовской области Елена Резепова, Владимир Ташпеков и Антон Головченко в рамках общественного наблюдения за ходом голосования посетили придомовые территории, на которых организовано досрочное голосование на выборах, расположенные в Октябрьском и Фрунзенском районах Саратова.

Они отметили, что на участках предусмотрена санитарная дистанция, есть санитайзеры, соблюдается масочный режим и другие условия обеспечения безопасности здоровья граждан. Члены избирательной комиссии работают в масках и перчатках.

Проверяющие удостоверились в соблюдении законности процедуры голосования, обеспечения тайны волеизъявления избирателей. Они отметили уровень организации голосования в Саратове.

Напомним, что 13 сентября в единый день голосования проходят довыборы по трем избирательным округам в Саратовскую областную Думу, по четырем округам в Саратовскую городскую Думу, а также довыборы в представительные органы местного самоуправления в Аткарском, Пугачевском, Краснокутском, Краснопартизанском, Марксовском, Романовском и Балашовском районах.

На довыборах в Областную Думу и Саратовскую городскую Думу голосование проходит также в дополнительные дни — 11 и 12 сентября. Общественная палата Саратовской области обучила и направила свыше 250 наблюдателей на выборы. Наблюдатели осуществляют контроль за законностью и прозрачностью выборного процесса в дополнительные и основной дни голосования, то есть. 11, 12, 13 сентября.

– Мы убедились в том, что голосование на избирательных участках проходит без нарушений. На ряде участков голосование в первой половине дня проходит на придомовых территориях, благо погода позволяет. Урны оформлены по всем правилам, в наличии необходимые печати и подписи. Хочу отметить, что и выездная работа участков, и дополнительные дни очень хорошо воспринимаются избирателями. Во время проведения голосования по поправкам в Конституцию мы наработали необходимый опыт, который нам помогает и сейчас, – отметила Елена Резепова.

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