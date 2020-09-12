Саратовская область получит свыше 621 млн рублей на выплату пособий по безработице

Субъекты РФ и Байконур получат еще 35,3 млрд рублей на выплату пособий по безработице. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Саратовская область получит в 2020 году 621 541 тыс. рублей — не самую большую сумму из списка, но и не самую маленькую.
Отметим, что до 31 августа на эти цели потратили 109,4 млрд рублей, то есть свыше 83% от предусмотренных в бюджете средств.
Роструд проконтролирует эффективность расходования средств и предоставит доклад в правительство до 1 февраля 2021 года.
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