В Балашове рецидивист через окно украл у женщины еду и приставку

К правоохранителям с заявлением о краже обратилась жительница Балашова.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, она сообщила, что неизвестный выставил окно ее квартиры и унес телевизионную приставку, продукты и моющие средства.

По подозрению в совершении преступления в отдел доставили 34-летнего рецидивиста, который во всем признался.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде, а похищенное изъяли.

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