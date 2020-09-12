В первом матче на предсезонном турнире Кубка Невы, который прошел 11 сентября, саратовский «Автодор» уступил московскому ЦСКА.

Игра закончилась со счетом 67:93 (13:21, 21:25, 17:21, 16:26).

Столичные соперники с самого начала задавали тон игре. Маркел Старкс и Желько Шакич из саратовской команды набрали по 12 и 11 очков соответственно, но исправить ситуацию не удалось.

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