Валерий Радаев проголосовал на довыборах в областную Думу

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Сегодня, 12 сентября, губернатор Саратовской области Валерий Радаев проголосовал на избирательном участке №18 на дополнительных выборах депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва.

Он отметил, что голосование проходит в штатном режиме, на участках есть все необходимое для выполнения санитарных требований.

Валерий Радаев подчеркнул, что важно сделать свой выбор в пользу тех, к кому есть доверие. Тех компетентных и неравнодушных людей, которые будут решать проблем и ответственно работать на благо жителей.

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