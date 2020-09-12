Безработная женщина украла кошелек у посетительницы магазина в Саратове

Полиция Заводского района Саратова раскрыла кражу у 58-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 17 августа в 19:30 неизвестный в магазине на площади Орджоникидзе вынул у нее кошелек, в котором лежали 6 тыс. рублей.

По подозрению в преступлении задержали безработную 45-летнюю женщину.

На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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