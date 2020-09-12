Росгвардейцы задержали парня с наркотиками в Саратове

Днем 10 сентября в гаражном кооперативе «Лесной» на Лунной улице в Саратове сотрудники Росгвардии задержали 19-летнего парня по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе вневедомственной охраны, в присутствии понятых у него из рюкзака вынули сверток с запрещенным веществом. Дозу изъяли.

Возбуждено уголовное дело.

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