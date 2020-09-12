К Дню города открылся музей саратовского калача

Сегодня, 12 сентября, в рамках празднования Дня города Саратова в СГАУ открылся музей «Саратовский калач».

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе губернатора Саратовской области, глава города осмотрел экспозиции и отметил, что теперь местные жители и гости Саратова смогут узнать больше об известном бренде нашей земли.

Представлено несколько экспозиций: сельское хозяйство Древней Руси, история саратовских сортов пшеницы, мукомолы Саратова, калашный ряд, история возникновения саратовского калача и другие.

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