Панков: Чтобы рабочих на строительстве хватало, им нужно платить

Рабочих на строительстве дома ЖСК «Возрождение» в Балаково недостаточно, чтобы выполнить все работы в запланированные сроки. Такая информация прозвучала 11 сентября на заседании рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков в Правительстве области.

По словам главы Балаковского района Александра Соловьева, особенно не хватает специалистов, которые занимаются монтажом оконных блоков и утеплением.

- Леонид Александрович, без вашей помощи дом может не сдаться, — обратился к застройщику Леониду Писному губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

По словам Леонида Писного, на сегодня «в Балаково людских ресурсов больше нет». Однако депутат Госдумы Николай Панков, курирующий достройку этого проблемного дома, высказал иную точку зрения.

- В Балаково есть специалисты, но им нужно платить. Рынок есть рынок. Поэтому одни думают, что платят, а другие делают вид, что работают, — отметил Панков.

- Все правильно. У нас один объект-долгострой здесь есть, мне жители пишут: они людей приглашают поработать, пять тысяч дадут и прогоняют их оттуда. Поддерживаю вас, кто забесплатно будет работать?, — согласился с Панковым губернатор Валерий Радаев, подчеркнув, что сроки по ЖСК «Возрождение» нельзя переносить с сентября на октябрь.

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