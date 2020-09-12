В Саратове наркоман ограбил магазин ради шоколадок

Полиция Октябрьского района раскрыла грабеж магазина на Советской улице в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском УМВД, 26 августа с 20:40 до 20:45 кто-то унес шоколадки на 2,5 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 41-летний рецидивист-наркоман.

Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

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