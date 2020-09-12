За сутки в Саратовской области коронавирусом заболел 101 человек

На утро 12 сентября в Саратовской области выявлен еще 101 случай коронавируса, выздоровели за сутки 99 человек.

Больше всего заражений в Саратове — 63, 14 в Балаковском районе, 11 в Энгельсском, по три в Вольском и Марксовском, по одному в Базарно-Карабулакском, Балтайском, Дергачевском, Екатериновском, Питерском, Татищевском, Федоровском.

Бессимптомно болезнь протекает у 15 пациентов, у 54 пневмония, у 32 ОРВИ.

Больше всего заражений среди тех, кому больше 60 лет — 31 человек.

Общее количество заболевших COVID-19 в Саратовской области достигло 13 573 человек, выздоровели с начала эпидемии — 8 846.

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