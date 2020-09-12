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Пенсионерка из Саратова отдала мошенникам 686 тыс. рублей из желания получить компенсацию за БАДы

Гражданке пообещали 13 млн рублей
Дарья Вострикова
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Жертвой мошенничества стала пожилая жительница Ленинского района Саратова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, ей позвонил мужчина, представился следователем и предложил пойти в суд и получить 13 млн рублей. Деньги были ей якобы положены как компенсация за БАДы, которые она приобрела ранее.

Нужно было только оплатить судебные расходы и налог.

Гражданка согласилась и отправила незнакомцу 686 тыс. рублей.

Через некоторое время она поняла, что это был обман, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело.

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