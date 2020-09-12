В Балакове для достройки дома для обманутых дольщиков не хватает рабочих

Глава Балаковского района Александр Соловьев выразил на заседании рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков опасения о том, что дом №3 в микрорайоне 3Г достраивают с замедлением.

Он отметил, что работы идут, но, по всей видимости, не хватает людей, застройщику нужно ускорить темп.

Депутат Леонид Писной сообщил, что сроки сдачи дома могут сдвинуться на несколько дней на 3 октября, вместо конца сентября. Проблема есть только по фасадам.

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил, что переносить ничего не нужно и призвал завершить работы к 29 сентября.

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