В Балакове для достройки дома для обманутых дольщиков не хватает рабочих

Глава Балаковского района Александр Соловьев выразил на заседании рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков опасения о том, что дом №3 в микрорайоне 3Г достраивают с замедлением.
Он отметил, что работы идут, но, по всей видимости, не хватает людей, застройщику нужно ускорить темп.
Депутат Леонид Писной сообщил, что сроки сдачи дома могут сдвинуться на несколько дней на 3 октября, вместо конца сентября. Проблема есть только по фасадам.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил, что переносить ничего не нужно и призвал завершить работы к 29 сентября.
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