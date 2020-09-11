Депутат Дмитрий Кудинов: Прошу всех людей, у которых происходят довыборы на участках, прийти и проявить свою гражданскую сознательность

Депутат гордумы Дмитрий Кудинов на избирательном участке

Сегодня, 11 сентября, депутат Саратовской городской думы Дмитрий Кудинов принял участие в Едином дне голосования, отдав свой голос на избирательном участке в средней школе №9 на улице Соляная в Волжском районе Саратова.

Депутат пришел на участок в первый день голосования и пообщался с членами избирательной комиссии, отдельно уделив внимание безопасности учеников школы, которую им обеспечивают во время избирательного процесса.

Он отметил, что горожане могут исполнить свой гражданский долг, проявить политическую активность даже в непростой эпидемической ситуации. Людям созданы все условия, чтобы они могли показать себя с лучшей стороны, как сознательные граждане, готовые нести ответственность за свое будущее.

- Сегодня у нас начался трехдневный избирательный процесс, за время которого мы можем отдать свои голоса на избирательном участке. Такой формат используется повторно, у нас уже был аналогичный опыт голосования за внесение поправок в Конституцию РФ. Мы можем в течение трех дней приходить на избирательные участки, это достаточно удобно. Я сейчас прошел на избирательный участок в школе №9.

Здесь соблюдены все санитарные нормы, разведены потоки учащихся и голосующих, присутствует вся информация о кандидатах, выдали как положено бюллетень, соблюдаются все нормы и все санитарно-эпидемиологические требования, когда сотрудники находятся в перчатках и масках, у них есть защитные маски или очки, в здании нанесена разметка, позволяющая соблюдать социальную дистанцию.

На участке я был не первый, до меня уже проголосовали люди. Я не увидел больших скоплений людей, особенной нагрузки на избирательную комиссию, но понимаю, что люди потихоньку идут и это нормально.

Очень прошу всех, у кого происходят довыборы на территориях, проявить свою гражданскую сознательность, найти время и отдать свой голос за понравившегося кандидата. В течение трех дней голосования — пятница, суббота, воскресенье — прошу саратовцев, горожан, отозваться и проголосовать, — заявил Дмитрий Кудинов.

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