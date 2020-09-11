Недовольный зарплатой балаковец спалил бывшее место работы

Жителя Балакова будут судить за поджог.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, 47-летнего мужчину обвиняют в поджоге бывшего места работы.
По версии следствия, вечером 6 апреля пьяный мужчина через окно залез в цех с резинотехническими изделиями. Там он спичками поджег сырую резиновую смесь.
Причиной, вероятно, стал его конфликт с бывшим работодателем из-за неправильно выплаченной зарплаты.
Общая сумма ущерба превысила 305 тыс. рублей.
Виновному грозит до пяти лет в колонии.
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