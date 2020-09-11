Недовольный зарплатой балаковец спалил бывшее место работы

Жителя Балакова будут судить за поджог.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, 47-летнего мужчину обвиняют в поджоге бывшего места работы.

По версии следствия, вечером 6 апреля пьяный мужчина через окно залез в цех с резинотехническими изделиями. Там он спичками поджег сырую резиновую смесь.

Причиной, вероятно, стал его конфликт с бывшим работодателем из-за неправильно выплаченной зарплаты.

Общая сумма ущерба превысила 305 тыс. рублей.

Виновному грозит до пяти лет в колонии.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.