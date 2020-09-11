Из Саратовской области за полгода уехали более 23 тысяч человек

Из Саратовской области продолжают уезжать больше, чем приезжать сюда Фото: Александр Уриевский

В Саратовской области снижается уровень миграционной убыли населения, сообщили «КП-Саратов» в министерстве труда и социальной защиты. В 2019 она составила 5 699 человек, в 2018 — 10 348 человек.

Между тем за шесть месяцев этого года регион покинули 23 881 человек, но приехали на ПМЖ 23 236. Таким образом, убыль населения за данный период составила 645 человек.

- Это в 2,5 раза ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Тогда было — 1 653 человека, — пояснили в министерстве.

По мнению чиновников, привлекать в Саратовскую область людей помогает госпрограмма, которая финансово и юридически поддерживает соотечественников, желающих переехать на Родину из ближнего зарубежья. С начала этого года в регион перебрались 1 273 человека. Большинство из них трудоспособные.